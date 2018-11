Eleições e validade de campanhas

Thiago Roberto Sarmento Leite

O processo eleitoral - estabelecido por previsão legal e garantido pela Constituição - tem o condão de significar quão importante é para a estabilidade político-social. Nesta perspectiva, de ressaltar o papel que a OAB (em especial a Seção/RS) teve - desde o início - nas últimas eleições, tanto no 1º quanto no 2º turno.

Tal, através de forte campanha com vistas ao correto votar dos cidadãos, sob o slogan: "Vote Consciente", construído cuidadosamente, e amplamente divulgado pelos meios de comunicação social com antecedência ao certame; basicamente com enfoque em motivação à análise da vida pregressa de candidatos e exame de programas partidários; afora alertas sobre o quanto perniciosa a criminosa difusão de fake news.

Por sua parte, o TRE-RS lançou-se, firmemente, em duas linhas: conclamação à importância de votar sem omissões e concitação ao voluntariado na condição de "Mesário Cidadão" (enfatizando que - pelo altruísmo da participação - merecedor do reconhecimento social). Como visto, ambas campanhas transcorridas com expressivo acolhimento popular obtiveram positivos resultados... Principalmente tendo em conta o inusitado duelo eleitoral que dividiu o País no 2º turno, quando imensamente polarizadas as posições no tocante àquele que melhor poderia - vez que eleito - fazer pelo povo brasileiro e pela pátria. Agora, vencido o período eleitoral sobra também, claramente, a constatação de que - na realidade - o processo vem se aprimorando cada vez mais e de forma notável: implantação (há tempos) da urna eletrônica e, recentemente, do sistema biométrico de votar"; tudo para maior segurança, rapidez e eficácia.

Ademais, a edição e a rigorosa aplicação - pelo TSE - da denominada Lei da Ficha Limpa tem, felizmente, barrado pretensões de tantos que incorreram em condutas vedadas pela legislação. Então, as exemplares atuações da Justiça Eleitoral e de entidades como a OAB, com a participação imprescindível da imprensa, são fatores incontestáveis a concorrerem para a construção do bem comum. Enfim, por meio do exercício consciente do legítimo instrumento de poder que é o voto, a consolidação da democracia! Aí pois, a validade das campanhas face ao resultado: a justa esperança do povo brasileiro em rumos precisos de Ordem e Progresso em prol da nação, como o corretamente preconizado na bandeira nacional!

Ex-juiz do Pleno do TRE-RS, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral OAB-RS