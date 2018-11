Régis Haubert

Nós, empresários do setor eletroeletrônico, estamos otimistas em relação ao novo governo do Estado. Tive a oportunidade de conversar com Eduardo Leite (PSDB), que se mostrou consciente sobre a importância do nosso segmento para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região, além de também apresentar uma postura de abertura ao diálogo.

O setor eletroeletrônico atua de forma transversal na sociedade produtiva, promovendo a competitividade e a eficiência operacional em todas as cadeias produtivas de todos os setores da economia. Os projetos da nossa indústria que merecem atenção são a plataforma Eletron Place, do APL de Automação e Controle (gerido pela Abinee), que vai fomentar a geração de negócios entre as empresas do setor; o Tesa (Tecnologia Embarcada no Setor Agrícola), que é uma aproximação da indústria eletroeletrônica com o agronegócio - responsável por quase metade do PIB do RS; e o Parque Canoas de Inovação, que se apresenta como um cluster de automação e controle que converge para o cenário da Indústria 4.0 e Internet das Coisas.

A digitalização da economia, os novos modelos de negócios e os impactos que a tecnologia vem causando exigem uma mudança cultural dos nossos governantes. Vivemos a era da agilidade, da concorrência mundial, da emergência de novos valores. Esse cenário exige das lideranças um olhar de futuro. A indústria é uma das bases da sociedade e precisa receber apoio e incentivos para puxar as transformações exigidas pela atualidade. Em relação aos desafios do novo governo, a principal questão é equalizar as contas públicas, pois a nova ética da administração pública é fazer mais com menos, o que nos parece alinhado com o posicionamento do governador eleito. Acredito que vamos começar um ciclo positivo de investimento e de crescimento no País, talvez pequeno nos dois primeiros anos, mas quiçá chegando na ordem de 4% em 2021. Finalmente, estamos enxergando uma luz no horizonte.

Diretor regional da Abinee