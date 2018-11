Antônio Carlos de Carvalho Bacchieri Duarte

Passado o tempo das eleições iniciamos uma nova fase em nossas vidas. A fase da construção de um novo Brasil, que almejamos seja, sem corrupção, com um Estado menor, adequado as necessidades prioritárias da nossa população. Segurança, saúde e educação. A mensagem vitoriosa nas urnas foi essa. Agora, precisamos ajudar a reconstruir nosso País, fiscalizando as ações do governo e cobrando as promessas de campanha. Ao presidente eleito, cabe descer do palanque e governar todos os brasileiros, inclusive, aqueles que não votaram nele.

Muito trabalho e menos discursos, muita ação e menos discussão. Usar estes primeiros momentos de seu governo para aprovar as reformas tão necessárias para o futuro de nosso País. Afinal, se as urnas lhe deram uma maioria no Congresso, urge colocar em prática o desejo da maior parte de nossa população. Assim funciona a democracia. À oposição cabe a fiscalização dos atos do governo discordando quando achar necessário, porém, respeitando as autoridades constituídas, lembrando que não existe terceiro turno e que em dois anos teremos novas eleições e todos poderão colocar novamente no debate sua ideologia e seu conceito de como governar. A decisão será novamente pelo voto. A situação estadual em termos financeiros é dramática.

Necessário aprovar os projetos que já tramitam na Assembleia Legislativa, dar um voto de confiança a este jovem da Zona Sul e esperar que ele consiga colocar novamente o Estado no caminho do desenvolvimento. A composição da nova Assembleia demonstra que se não houver terceiro turno, conseguiremos aprovar o que é necessário para retomar o progresso. O Brasil e o Rio Grande do Sul escolheram um novo caminho. Vamos ajudar estes novos governantes, apoiando seus projetos com muita esperança e muita fé em dias melhores para todos.

Presidente da Câmara de Comércio de Rio Grande/RS