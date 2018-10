Comerciários: 86 anos de uma conquista

Guiomar Vidor

No dia 30 de outubro comemoramos o Dia do Comerciário, data que marca os comerciários como os precursores da luta dos trabalhadores. Completamos 86 anos daquele 29 de outubro de 1932, quando cerca de 5 mil comerciários marcharam em direção ao Palácio do Catete, para exigir um trabalho mais digno e humanizado. Fruto da mobilização, o presidente Getúlio Vargas assinou decreto determinando a jornada de oito horas de trabalho e o descanso semanal remunerado aos domingos para toda a categoria. Nesta data, a Federação dos Empregados no Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul - Fecosul cumprimenta esses valorosos profissionais, que atendem a população com tanta atenção e carinho. Profissionais que, na maioria das vezes, deixam de lado as suas dificuldades pessoais, como a baixa remuneração e, em muitos casos, ainda, as precárias condições de trabalho, para contribuírem como parte fundamental da roda que faz a economia girar. O espírito de luta e a determinação daqueles comerciários e comerciárias, que foram os precursores de um movimento contra as precárias condições de trabalho, nos inspiram, até hoje, através de gerações, a renovarmos nossa luta em defesa da democracia e contra a ofensiva incansável do governo Temer e seus aliados, que querem acabar com a CLT e com o direito à aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Renovamos neste 30 de outubro - Dia do Comerciário - nossa disposição de luta em defesa da democracia, dos direitos sociais, do desenvolvimento e da valorização da profissão com mais qualificação, melhores salários e condições de trabalho. Parabéns à categoria comerciária!

Presidente da Federação dos Empregados no Comércio de Bens e de Serviços-RS