Verdade, consciência, foco e sucesso

Eduardo Volpato

A equação é muito simples. O primeiro passo para o sucesso em qualquer área da vida é a verdade, tanto para consigo, como para com o meio e principalmente nas relações. Quando somos verdadeiros vivemos com mais alegria, leveza e amor.

A verdade ampla, geral e irrestrita faz com que possamos tomar consciência da situação em que vivemos e tendo essa consciência nos libertamos das amarras que nos impedem de focar em nossos sonhos. A sua vitória está diretamente ligada na sua capacidade de estabelecer metas e objetivos a ponto de serem visualizados com exatidão. Não tenha medo de estabelecer objetivos e metas desafiadoras, lembre-se da frase de Jorge Paulo Lemann: "Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho". Receita infalível: Descreva seu objetivo e desenhe-o. Após, elabore perguntas procurando saber: Está sob o meu controle? Serei feliz quando atingir? De qual maneira realizarei esse objetivo? Alguém já atingiu algo semelhante? E como o fez? Precisarei realizar algum curso? Qual o plano de ação para chegar lá? Sempre por escrito e repetindo o objetivo.

Releia, diariamente, as perguntas durante sete dias consecutivos e, depois, fique sete dias sem ler. Na próxima semana faça as perguntas novamente, se questionando uma semana sim e outra não durante três meses. Vá acrescentando mais perguntas e vá anotando as respostas, elaborando um plano de ação para que você coloque em prática. Fique focado o tempo suficiente para que seu objetivo se realize. Faça pesquisas sobre o assunto, analise o comportamento de pessoas que já tenham realizado algo parecido, leia livros e veja filmes sobre o assunto. Evite comportamentos e distrações que fazem você perder o foco e sempre se questione: seus hábitos estão congruentes com seus objetivos e metas?

Até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantares do sono, a pobreza te atacará como um bandido e a necessidade te atacará como um homem armado. (Provérbios 6:9-11)

Master Coach