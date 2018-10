Aprendizagem é investimento

Simone Quadros

Um dos caminhos para que adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a profissionalização e ao mundo do trabalho é a Aprendizagem Profissional.

As mudanças no programa Jovem Aprendiz, em discussão promovida pelo setor industrial, podem reduzir as oportunidades que esses jovens têm de conseguir emprego digno e protegido e sair da condição de desemprego ou de trabalho infantil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, entre janeiro e junho de 2018, foram admitidos 227,6 mil aprendizes, número que representa menos de 25% do potencial de 953,7 mil contratações possíveis, calculadas pelo órgão para todo o ano.

Aprendizagem Profissional não é assistencialismo. Longe disso! O programa prevê uma contrapartida do jovem: dedicação diária nas atividades teóricas e práticas, além da matrícula e frequência na escola. Cerca de 70% dos que participam do programa, por intermédio da Fundação O Pão dos Pobres, são inseridos no mercado, alguns, pela própria empresa que abriu suas portas para a aprendizagem.

Esse é um dado que nos estimula a continuar na defesa de ampliarmos e não de reduzirmos vagas. É fundamental que as empresas percebam o programa como investimento em profissionais mais qualificados, como forma de exercer sua responsabilidade social, e não como despesa para cumprimento de uma obrigação legal.

A cada ano, o interesse dos jovens aumenta e se confirma durante as inscrições para os cursos oferecidos pela fundação: só para o primeiro semestre de 2019, inscreveram-se mais de 600 para 80 vagas oferecidas no Centro de Educação Profissional (CEP). A instituição cumpre seu papel em parceria com as empresas, qualificando-os e acompanhando a situação escolar, mas o resultado só se concretiza com a absorção deles pela sociedade.

Coordenadora do CEP do Pão dos Pobres