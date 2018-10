Dia do professor, dia de reflexão

Ronald Krummenauer

No início do ano letivo de 2018, através de uma dinâmica simples, mas com bastante resultados, tive a oportunidade de conversar com todos os diretores das 2,5 mil escolas da rede pública estadual.

Na oportunidade, juntamente com colegas diretores de departamentos da Secretaria, pude verificar as principais demandas das escolas e compartilhar com todos a preocupação que temos com a preparação dos alunos nascidos no século XXI, que enfrentarão um mercado de trabalho completamente diferente daquele que vivemos 20 ou 30 anos atrás. Uma reflexão que, por oportuno, na data em que comemoramos o Dia do Professor, compartilho com os leitores. O século XXI é revolução tecnológica, digital e científica. Novos conceitos, práticas e metodologias permeiam a vida moderna e influenciam a economia, o trabalho, o jeito de pensar e de viver. Robótica, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, nuvem, Big Data, 3D printing, economia colaborativa, digital e criativa são termos que se referem a este momento que estamos vivendo. Neste ambiente de 4ª Revolução Industrial, os desafios que serão feitos aos alunos exigem um cidadão com um perfil global, empático, engajado e consciente, que compreenda os contextos mundiais e que seja "antenado" às novas tecnologias e preparado para enfrentar o disruptivo mercado de trabalho do século XXI. A construção de uma educação que atenda a essas expectativas é o que deve motivar pais, gestores educacionais e, principalmente, os professores, profissionais cada vez mais importante na construção do chamado mindset dos alunos do novo século, ou seja: o conjunto de pensamentos e crenças que existe na mente do aluno e que irá determinar o seu comportamento e o seu futuro. Nada mais fundamental e nobre do que essa atividade, especialmente essencial no novo sistema de educação que o aluno do século XXI necessita. Parabéns professores, pela data de hoje, e que continuem emprestando a sua dedicação e a sua vocação em benefício da educação, das crianças, dos jovens e dos adultos do Rio Grande do Sul.

Secretário estadual de Educação