Porto Alegre pronta para receber eventos

Maurício Cavichion

Ganhando contornos paisagísticos cada vez mais atraentes, a capital gaúcha vem sendo abraçada por seus habitantes, que anseiam por ações e eventos que a coloquem também no topo do turismo de negócios no Sul do País. Os porto-alegrenses apaixonados por esporte já não questionam: Porto Alegre está preparada para criar, promover e sediar eventos esportivos. A confirmação vem de observadores com base em estudo que aponta: 176 mil espectadores podem ser acomodados, ao mesmo tempo, nas instalações esportivas da Capital. A exemplo dos norte-americanos, pioneiros na transformação dos eventos esportivos em grandes espetáculos de mídia, o restante do mundo também entende a importância da atratividade de eventos esportivos como negócios de alta rentabilidade. Em resumo, é um investimento com retorno garantido a médio e longo prazos.

Parceiros patrocinadores só precisam de bons projetos, sejam eles públicos ou privados, clubes e entidades esportivas. Eles reconhecem os benefícios diretos e indiretos que os grandes eventos esportivos proporcionam aos investidores, resultado de patrocínios de suas marcas, nos mais variados produtos esportivos. Como nos Estados Unidos, nós podemos e temos todas as condições necessárias para entrar nesta concorrência, por mais acirrada que seja. Somos competitivos, sabemos promover eventos e temos no Estado organizadores de eventos com equipes das mais eficientes do País. É preciso tratar a questão dos eventos em Porto Alegre como prioridade, e é isso que nós, do Porto Alegre Convention Bureau, estamos buscando. Governo, entidades, empresas conjugam esforços para passarmos do debate à ação.

Os ganhos permanentes para as comunidades justificam tais esforços, e os recursos necessários chegarão sem que haja um processo demorado de convencimento. Porto Alegre está pronta, como organizadores de eventos, nós estamos prontos! Então, tragam seus projetos e vamos começar!

Presidente do Porto Alegre Convention Bureau