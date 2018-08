Pela vida, liberdade e propriedade

Pedro Henrique Brum

Longe de qualquer resquício de coerência, são conhecidas as técnicas utilizadas pela esquerda na sua tentativa de vestir o lobo na pele do cordeiro: seu discurso é adaptável da forma que lhes convém e a ferramenta do "dividir para conquistar" ainda funciona. Tomaram para si o conceito de Direitos Humanos como se fossem dele criadores e guardiões. Assim, conseguiram somente atrair para o tema a repulsa de grande parte da população que, indignada com o que passa diariamente, ficou apenas com a imagem do "pessoal do direito dos manos" que oferece água e bala de iogurte para estuprador ficar calmo enquanto contava como cometia seus crimes.

No entanto, direitos humanos deveriam ser o nosso cavalo de guerra. Aqui, refiro-me aos de primeira geração, vida, liberdade e propriedade, são por estes direitos que devemos lutar incansavelmente, que são inerentes a qualquer pessoa independentemente da coerção aos demais e são os primeiros direitos a serem violados pelos ditos defensores dos direitos humanos, os cavaleiros da justiça social. No seu mundo paralelo, insistem que a vida daqueles que tolheram vidas por bagatelas valem mais do que as vidas que foram tolhidas; defendem a liberdade acima de tudo desde que, é claro, as pessoas limitem cada vez mais sua liberdade com muros e seguranças, afinal é tarefa para corajosos circular pelas ruas após o anoitecer; e, ainda por cima, se promovem com a caridade feita pelas mãos de terceiros, quando te retiram cinco frutos dos 10 que tu colocaste no solo. Associar comunismo e direitos humanos é uma tentativa de adaptar o discurso na busca pelo poder, uma vez que só o que fizeram foi violar os direitos por onde passaram. O socialismo paz e amor como nos é proposto inexiste.

Tal regime é o mesmo de sempre em qualquer parte do mundo, requer coerção através da violência e só o que fez pelos miseráveis foi trazer-lhes mais companhia. Não há qualquer perspectiva de evolução sem a devida observação da tríade liberal, devemos a qualquer preço lutar pela nossa vida, liberdade e propriedade!

Acadêmico de Direito