Complexo de vira-lata

Nelson Rodrigues cunhou a expressão para definir a inferioridade que em algumas circunstâncias achava o povo brasileiro possuir de si mesmo. No entanto, entendo que a expressão pode ser utilizada para certos comportamentos individuais humanos, onde as atitudes demonstram a falta de ética e moral nos ambientes realizados. Assim o vira-lata social, pedindo respeito aos cães, frutos das misturas raciais, via de regra abandonados, que criam mecanismos de sobrevivência nas ruas que os tornam mais fortes pela promiscuidade ambiental, necessária às vezes por imperativo a quebra de regras para manterem-se vivos. No entanto, abstraindo a observação zoológica etológica dos cães de rua, verifica-se socialmente indivíduos que circulam pelas ruas da sociedade que não estão atrelados ao convívio ético e moral na obtenção de seus intentos que na maioria das vezes são escusos. Não possuem em seus comportamentos origem nestes princípios educacionais voltados para um bem comum, mas para si próprio, ou para aqueles que estão dele muito próximos.

Passam por cima de qualquer regra, são vorazes e famintos em seus apetites que nunca os deixam saciados em suas ganâncias, mesmo que estejam repletos com aquilo que retiraram dos outros. Acolhidos estes indivíduos em lares confortáveis, permanecem com comportamentos de vira-latas, independente da roupa que vestem e dos banquetes que lhes são servidos. Razão teve o poeta Belmiro Braga ao dizer que havia encontrado em sua vida homens cachorros, mas em compensação havia encontrado muitos cachorros amigos. Em época de eleições não esperem ouvir de todos, discursos, mas de alguns muitos latidos.

