O consumo e o design como aliados

Volnei Benini

Iniciamos o segundo semestre de 2018 de uma forma muito especial, com a realização de dois eventos para o setor moveleiro gaúcho: o 28º Congresso Movergs, em 05 de julho, e o 1º Fórum Movergs de Design, no dia 19. A perspectiva de retomada para 2018 e 2019 nos motiva a seguir inovando, em busca de oportunidades não exploradas. Mesmo em um cenário positivo, é preciso repensar o modo de fazer negócios, ou seja, encantar o cliente. De acordo com estudos do Iemi Inteligência de Mercado, até 2025 serão entregues 10 milhões de novos imóveis, com destaque para o Nordeste, seguido pelo Sudeste e Sul do País.

Até 2022, a expansão na produção de móveis será de 15,4% ao ano em média. Portanto, a necessidade de compreendermos a demanda do consumidor, mas explorando o que temos de mais rico, por meio da nossa brasilidade, das cores, dos materiais, não esquecendo nossas raízes. E nada mais justo do que democratizarmos o design como forma de alavancar os negócios.

Durante o 1º Fórum Movergs de Design, verificamos que proporcionar boas experiências ao consumidor pode fazer a diferença, seja ao explorar o uso de pedras, na transparência do vidro, nas formas.

O design estratégico funciona como alavanca no sentido de potencializar o valor da marca da empresa. É um trabalho multidisciplinar. Ao designer cabe criar e refletir uma experiência que as pessoas ainda não vivenciaram, ao setor de engenharia a missão de executar da melhor forma a ideia respeitando o apelo estético, o uso correto das matérias-primas, a ergonomia, os processos produtivos, e ao comercial saber vender em um mercado competitivo. Precisamos atentar para as mudanças no estilo de vida e no nível de informação do brasileiro, um consumidor que se renova e procura diferentes soluções. O consumidor está mais exigente e precisamos ouvi-lo e atendê-lo. As inovações e as oportunidades existem, basta sabermos lidar com cada uma delas de uma forma moderna.

Presidente da Associação das Indústrias de Móveis/RS