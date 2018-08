Aniversário de uma barbárie

Conceição Maria da Rocha

Agosto, mês que se completam vinte e oito (28) anos, da execução, com golpe único, preciso, violento, de foice, contra o soldado PM, Valdeci Abreu Lopes, pelo simples motivo de ser um brigadiano... Fato gerador: o insaciável ódio dos inimigos da democracia, contra a Brigada Militar (BM), Instituição centenária, criada para garantir a ordem. Com efeito, o soldado PM Valdeci Abreu Lopes vestia a farda da Brigada. Estava ali presente, na descida da avenida Borges de Medeiros, quase confluência com a Rua dos Andradas, para defender a sociedade! Seu corpo, exangue, chegou ao Hospital de Pronto Socorro, após a execução, repete-se: "com golpe de foice", para as providências de praxe. A brandura da pena aplicada, na Justiça, por motivo da execução do brigadiano, (por implicar em alto grau de barbárie, inimaginável, numa sociedade dita civilizada), causou insatisfação, generalizada, entre as pessoas de bem. Realidade que, atualmente, se constata: "O apodrecimento, sistemático e progressivo, em todos os segmentos da sociedade, a cada dia mais se acentua, porque a corrupção se tornou um fato banal. Assim se explica o alto índice de violência para posse de bens alheios, ou para ascender postos chaves, através da prática de uma má política!

Conclusão: a nefasta e indesejada ação de elementos ou grupelhos contra a Brigada, até se entende, porque esta instituição sempre será, por força legal, a grande guardiã da ordem! A Brigada Militar é como "capim mimoso", que a geada forte, ou o sol escaldante, não o destrói, porque, na primavera, ressurge mais viçoso e belo! Em cada concurso para ingresso, outros Valdecis surgem, se inscrevem, buscam poder honrá-la e vestir sua farda. Resta-nos relembrar que, no local onde o soldado PM Valdeci Abreu Lopes foi imolado, de forma vil, perversa e humilhante, há uma pedra com lápide: "Aqui tombou um herói brigadiano, em defesa da sociedade gaúcha". Fica a 10 passos da chamada Esquina Democrática. Ou melhor, esquina da barbárie.

Advogada