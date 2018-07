Sobre o universo condominial

Renata Bettin Waechter

Ao escolher viver em um condomínio, seja de casas ou apartamentos, ou ainda trabalhar em um condomínio comercial, nem sempre é possível antecipar como serão as relações com os futuros vizinhos. Condomínio é um universo em que tudo depende. A convivência condominial é completa e complexa. O conceito próprio de direito condominial é o de que não há propriedade exclusiva. Se amores, valores e humores não se discutem, como lidar com essas diferenças vivendo em condomínio, onde o privado está limitado pelo que é comum? Onde tudo é lido, interpretado e julgado, e ao adquirir uma unidade privativa, estamos adquirindo um vínculo com dezenas de vizinhos?

O homem é um ser social, que cada vez mais vive em condomínios. Clubes de lazer, cada vez mais procurados na escolha do condomínio, pressupõem uma convivência harmônica com os demais condôminos, para que as áreas destinadas ao lazer, descanso e bem-estar se prestem ao seu destino final. Quanto mais serviços e maior área comum o condomínio oferece, maior a responsabilidade do condomínio e do síndico em sua administração, gerando a necessidade deste ser assessorado. A administração de um condomínio equivale à administração de uma pequena empresa. Embora muitas questões sejam delegadas às imobiliárias administradoras, o síndico também deve atuar de forma ativa e ter cuidados para que a administração seja realizada observando os requisitos legais. O síndico morador, que já conta com inúmeros compromissos profissionais e pessoais, muitas vezes abdicando de seu escasso tempo de lazer e descanso em família para atender às demandas do condomínio, precisa contar com habilidades para o bom desenvolvimento da atividade. Saber ouvir as reclamações dos condôminos, ser político, imparcial, bom comunicador e líder, além de possuir conhecimentos de direito civil e trabalhista, contabilidade e administração, são essenciais para desenvolver a atividade.

É neste contexto que a figura do síndico profissional vem ganhando destaque no mercado. O foco deve ser o atendimento personalizado ao condomínio por uma atuação imparcial na solução de conflitos, profissionalismo e excelência na busca pelos melhores resultados.

Gestora da Banca de Síndicos