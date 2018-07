Jornal do Comércio, 16/07/2018), começamos a visitar a China há 15 anos e o jornalista está espelhando uma realidade que está acontecendo lá. Esta mudança teve uma alavancagem muito grande com os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, quando o mundo começou a olhar a China com outros olhos. Lembram dos anos 1980, quando o Brasil estava num estágio bem mais avançado que a China? Pois é, agora é o contrário. (Carlos Renato Fricke, Ijuí/RS) Sobre o texto Uma batalha contra a poluição (coluna Conexão China,, 16/07/2018), começamos a visitar a China há 15 anos e o jornalista está espelhando uma realidade que está acontecendo lá. Esta mudança teve uma alavancagem muito grande com os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, quando o mundo começou a olhar a China com outros olhos. Lembram dos anos 1980, quando o Brasil estava num estágio bem mais avançado que a China? Pois é, agora é o contrário. (Carlos Renato Fricke, Ijuí/RS)

Entrevista especial

Jornal do Comércio, 16/07/2018). Defender o Lula mancha a sua biografia. (Alexandre Cunha Krause, Porto Alegre) Pelo respeito da pessoa que é, o ex-governador Olívio Dutra (PT) deveria se manter na dele ( PT já deveria ter plano B à candidatura de Lula, diz Olívio , entrevista especial,, 16/07/2018). Defender o Lula mancha a sua biografia. (Alexandre Cunha Krause, Porto Alegre)

Orla do Guaíba

Tentei, tanto no sábado quanto no domingo, ir na renovada e bonita orla do Guaíba. Não consegui chegar nem perto, tal a quantidade de veículos e o engarrafamento. No domingo, tentei chegar no Pontal do Estaleiro e também na orla do Guaíba. Mesma coisa. Porto Alegre está pequena para a quantidade de veículos e pela falta de programas. Todo mundo vai nos mesmos lugares, parece! E nas mesmas horas e dias. (Luiz Menendez, Porto Alegre)

Artigos

Jornal do Comércio, edição de 16/07/2018, de Li com prazer os artigos publicados no, edição de 16/07/2018, de Silvia Marinho Plínio Melgaré , textos com muita propriedade, escritos por pessoas cultas e com muita sapiência. Ambos os artigos deveriam ser expostos em outdoor para disseminar esse conhecimento e principalmente para uma reflexão de nossas atitudes e ações. (Bruno Pedro Rech, contador/empresário, Sarandi/RS)

IPTU

A avaliação de inversão de pauta foi um amadorismo do governo municipal, por que não votar o reajuste do IPTU, que os conflitos e as dúvidas estavam sendo disseminadas em favor do aumento da tabela e aprovação. Realmente estamos vivenciando um governante de Porto Alegre que adora a discórdia. (Marcelino Pogozelski, presidente do Sintran)

Trânsito

Vários leitores já alertaram sobre a correria dos motoboys e pelo fato deles, na grande maioria, não ligarem para sinal fechado. Perigo para eles e, também, para pedestres e outros veículos. (Celmar Rodrigues, Porto Alegre)