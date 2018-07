Evasão de jovens talentos é preocupante

Vítor Bley de Moraes

Os candidatos às próximas eleições, principalmente à presidência da República, precisam estar conscientes e atentos para uma realidade preocupante: a evasão de jovens talentos para outros países. É cada vez maior o número de estudantes interessados em intercâmbio. O sonho deles é morar no exterior. O pior é que, no término, não demonstram nenhum interesse em retornar ao Brasil. Baixos investimentos em educação e pesquisa são dois fatores importantes, mas a falta de perspectivas tem um peso ainda maior. Estamos com cerca de 13 milhões de desempregados, e a corrupção anda solta por todos os cantos do País. Dá a impressão de que nunca será estancada. A violência é crescente. Bandidos presos e soltos cometendo os mesmos crimes e até piores. Todos os poderes estão desacreditados.

Tudo isso tem uma influência enorme na autoestima dos brasileiros, principalmente entre os mais jovens, que veem os seus sonhos corroídos por políticos que só lutam pelos seus próprios interesses. A máquina administrativa é pesada e ineficiente. Os cortes no orçamento, quando necessários, ocorrem em segmentos indispensáveis, como saúde, educação e segurança. Nada é feito para acabar com o excesso de mordomias dos diferentes poderes. Por isso, muitas coisas precisam ser mudadas.

Não sei se haverá candidatos fichas limpas, íntegros e capacitados para ocuparem todas as vagas para a presidência, Senado e renovação das 513 cadeiras da Câmara Federal. O certo é que temos uma tendência para o futuro não muito promissora. As cabeças de cérebros privilegiados, que poderiam aprimorar os mais diversos seguimentos, inclusive político, estão buscando outros horizontes por falta de estímulos e perspectivas. Ultimamente, tem vingado a mediocridade, que pode ser constatada nos mais diversos setores. Mesmo que a seleção brasileira de futebol conquistasse o hexacampeonato mundial, certamente pouco alteraria a autoestima da nossa população, que quer motivos mais importantes para voltar a ter orgulho de ser brasileiro.

As autoridades precisam ficar atentas. Já perdemos tantos cientistas e, agora, os nossos jovens talentos também estão desmotivados para viverem no Brasil.

Jornalista