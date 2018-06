Impacto do Dia do Desafio na nossa vida

Marcelo Afonso

A evolução da sociedade de mercado nos últimos anos proporcionou progressos e avanços nunca antes imaginados em áreas como saúde, tecnologia e direitos. Porém devemos zelar pela humanização das relações, assim como lembrar a todos sobre a importância da prática de atividades físicas e integração social. É o caso do Dia Do Desafio (DDD), capitaneado pelo Sesc, que tem o objetivo de provocar a reflexão da necessidade de mudar os hábitos para uma vida mais ativa. O DDD levou a 492 municípios do Estado o convite para que os gaúchos comecem a mudar seus hábitos e sua rotina. O desafio será que todos os participantes realizem, ao menos durante 15 minutos consecutivos, algum tipo de atividade física. Este período é metade do tempo base que os especialistas consideram como suficiente para proporcionar benefícios à saúde.

Evidentemente, o DDD busca apenas servir como o pontapé inicial para uma vida mais saudável. Na medida em que as pessoas se apropriam destes novos hábitos, os benefícios diretos e indiretos surgirão, como o aumento da disposição, a melhora do condicionamento cardiovascular, a prevenção de doenças crônicas e, até, a elevação do bom humor. Através de iniciativas que podem parecer pequenas ou inusitadas, será possível demonstrar o prazer que é participar de atividades físicas.

Reconhecemos e valorizamos a importância de uma saúde equilibrada, mas também aproveitaremos a data para destacar o valor que há em se divertir em iniciativas que nos libertam da rotina. O Dia do Desafio é uma ação que nos dá a possibilidade de promover diversas intervenções no social e é parte dessa corrente de saúde e bem-estar.

Gerente de Esporte e Lazer do Sesc-RS