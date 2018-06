Para reconstruir o estado brasileiro

Pedro Tedesco Silber

Que o Estado brasileiro está falido todos sabem. E daí decorre sua notória incapacidade de atendimento de demandas básicas da sociedade. Saúde, segurança e educação figuram entre as prioridades mais óbvias e que, a rigor, competem ser assistidas pelo poder público. A outra área que não pode ser descurada é a infraestrutura por ser essencial à atividade produtiva - especialmente o setor de transportes e logística. Os recursos provenientes dos impostos deveriam ser suficientes para assegurar tais investimentos - notadamente num país como o nosso que penaliza a sociedade com uma carga tributária asfixiante.

Claro está, porém, que os gastos públicos com excesso de funcionalismo, despesas de custeio e a corrupção desenfreada ultrapassam a arrecadação, disso resultando o verdadeiro apagão da nossa infraestrutura.

Diante do impasse, uma saída para a minimização do problema seria a agilização dos programas de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) viabilizando o aporte de capital privado nacional e do exterior para projetos voltados à construção de rodovias, hidrovias, ferrovias, centrais elétricas, equipamentos urbanos e saneamento básico, entre muitos outros.

Lamentavelmente, a velocidade da implementação desta alternativa é comprometida por fatores que vão desde a insegurança jurídica até a oposição motivada por interesses político-ideológicos dos que continuam insistindo em apostar no atraso. No momento em que tem início a campanha eleitoral, seria extremamente oportuno que o debate focasse este tema para que o eleitorado fosse conscientizado sobre a sua relevância, optando por candidatos efetivamente comprometidos com a sua solução.

Engenheiro