Valorizar o senso coletivo nas decisões

Guilherme Lage Bertschinger

Os líderes empresariais lidam com o desafio diário de tomar decisões e gerar mudanças com impacto positivo. Sempre acreditei que poderia existir uma maneira mais colaborativa na qual a equipe poderia atuar, melhorando o paradigma gerencial.

Quando tive contato com o livro Reinventando Organizações, confirmei minha crença. O autor, Frederic Laloux, propõe um próximo estágio de consciência humana em torno de propósito evolutivo, da autogestão e de pessoas livres para expressar todo o seu potencial. Em 2016, levei essas ideias para um projeto de reestruturação da minha equipe na SAP Labs Latin America. Como primeiro passo, buscamos implantar o processo de tomada de decisão por aconselhamento durante a seleção de um novo gerente. Ao invés de haver uma escolha hierárquica, os colaboradores participaram como conselheiros e tiveram oportunidade de entrevistar seu futuro líder e contribuir para a escolha. Essa prática baseia-se no princípio de que qualquer pessoa pode tomar uma decisão, desde que ela consulte experts no assunto e as pessoas que serão afetadas por tal decisão.

Para empoderar a equipe nesse processo, faz-se necessário o aumento significativo de transparência e informações por parte da liderança. Quando as pessoas recebem a confiança dos líderes, podendo ter acesso às informações que eles têm, dificilmente querem perder esta relação, e acabam assumindo mais responsabilidades. Decisões por aconselhamento tornaram o processo racional e transparente, mesmo que elas não fossem unânimes. Dessa forma, os líderes passaram a tomar decisões com maior segurança e a equipe depende menos de superiores. Nosso índice de engajamento cresceu para 95% e a confiança na liderança para 89%.

Percebemos com esse novo estágio o quanto se pode evoluir. Os resultados mostraram que o diálogo, a transparência e a valorização do coletivo são práticas importantíssimas para a sobrevivência e reinvenção das organizações do futuro.

Gerente da SAP Labs Latin America