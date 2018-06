Tsunami digital: implicações no mercado

Alex Pipkin

A mola mestra do capitalismo é inovação. O sistema se reinventa. A revolução digital entabulou transformação sem precedentes. O capitalismo se assenta na doutrina baseada na propriedade privada dos meios de produção. Mais mercado e menos Estado. Automação impactará tudo e a todos. Sua "face oculta" resulta na melhoria de produtividade e redução de custos por meio de novos processos, modelos de gestão, etc.

Pesquisas fidedignas revelam envelhecimento da força de trabalho brasileira. Associado ao impacto da automação no mercado de trabalho, tenderá a aumentar a desigualdade de renda. Para trabalhadores qualificados, maiores oportunidades. Grande parte do contingente de trabalhadores, terá que ser treinada para o "novo mundo". Alguns se adaptarão, parte deslocada para atividades com menor remuneração e outra fração ficará sem emprego. Papel de conversão desses trabalhadores deverá ser conduzido pela iniciativa privada. Alternativa é radicalização de cursos técnicos, preparatórios para o mercado. Conjectura-se crescimento da oferta, contudo, menos gente com poder de compra. É razoável supor forte pressão para maior intervenção do Estado no mercado. Vozes se erguerão na direção de mais proteção, regulação, impostos. Na arena de mercado, recrudescerão estratégias customizadas e outras com modelos de negócios focados no consumidor de baixa renda. Neste cenário, cabe ao Estado propor, com a sociedade, um processo de inovação na educação.

É base vital. Como de costume, seremos atingidos pelas transformações tecnológicas mais tardiamente. Toca ao Estado planejar e executar políticas de educação, saúde e segurança. Espera-se gestão qualificada. Quanto à atividade econômica, desejo que o mercado possa se ajustar, de maneira fecunda, as transformações e turbulências vindouras.

Professor da Unisinos e consultor empresarial