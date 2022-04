O novo levantamento feito pela Qualidata nesta edição mostra que a Pucrs apresentou um crescimento maior na lembrança quando comparado ao anterior, passando de 35,9% para 40,4%.

Agora, a vantagem sobre a segunda colocada, Unisinos, que oscilou de 24,4% para 21,2%, é superior a 19 pontos percentuais.

Na preferência, o desempenho apresentado pela Pucrs foi ainda melhor: são sete pontos percentuais superiores à última edição, o que reúne agora o montante de 39,1% dos votos recebidos pelos gestores gaúchos entrevistados.

A Unisinos segue na segunda posição também neste quesito, alcançando o índice de 23,8%. UCS, com 7,9% na lembrança, e ESPM, com 6,0% na preferência, dividem o terceiro lugar do setor.