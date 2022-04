CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Suvinil aposta em escolhas seguras





Tinta novidade da Suvinil

CRÉDITO: SUVINIL/DIVULGAÇÃO/JC Tinta novidade da Suvinil

Tinta da Suvinil quer representar o momento de renovação vivido pela sociedade

Com uma tecnologia presente no portfólio da marca há cinco décadas, a Suvinil Fosco Completo tem sido apresentada ao mercado como o produto certo para pintar o momento atual de transformação.

A solução, conforme a empresa, atende aos desafios gerados pela jornada da pintura. Destinado a superfícies externas e internas, a Fosco Completo garante a segurança de que no final vai dar certo, oferecendo um conjunto de vantagens. A marca lançou, inclusive, a campanha "Vai dar certo! #JáDeuCerto", em que o consumidor encontra o conforto e a garantia de um produto que não tem erro. Ela é ideal para aqueles que buscam disfarçar imperfeições, pois produz cobertura de alta resistência e disponível em 1,7 mil cores do leque Suvinil.

A campanha fala sobre escolhas seguras, coragem, conforto das boas lembranças e renovação. "Vivemos hoje um momento de grande ressignificação e, com ela, aos poucos, surge um sentimento de aproveitar tudo aquilo que esteve restrito em nosso cotidiano. Identificamos em pesquisas e estudos comportamentais o desejo latente por renovação.

As pessoas transmitem uma vontade de viver tudo aquilo que foi restringido nos últimos meses. Com essa campanha, fazemos um convite para que as pessoas possam redefinir suas casas e trazer mais cor para suas vidas", reflete Andrea Ferreira, coordenadora de Comunicação e Marca na Suvinil.

"Sabemos que é essencial mantermos todos os cuidados de segurança sanitária, mas é necessário nos permitir olhar para um futuro próximo com mais esperança.

Um futuro mais solar e colorido. Para isso, não haveria escolha melhor do que traduzir em cores e música a proposta da marca e do produto: a certeza de uma transformação colorida e otimista", encerra.

Publicado em 28/04/2022.