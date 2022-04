Evento será transmitido ao público no dia 20 de abril nas plataformas do JC

Referência para o mercado quando se analisa a influência das marcas no mundo dos negócios no Rio Grande do Sul, a pesquisa Marcas de Quem Decide chega à 24ª edição neste ano.

O levantamento realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata é o único que mede tanto a lembrança quanto a preferência dos gaúchos. São entrevistados para a pesquisa gestores de negócios e altos executivos de empresas.

Assim, o Marcas apresenta um panorama completo das marcas que estão na mente e no coração do público em 74 setores da economia gaúcha, além de destacar 3 categorias especiais (Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Ambiental e Marca Gaúcha Inovadora).

Para o diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, “o Marcas de Quem Decide é um estudo amplo e abrangente das melhores marcas do Rio Grande do Sul, que vêm inovando e transformando o mercado”.

A apresentação dos resultados volta a ser feita de forma presencial e acontece na terça-feira, 19 de abril, no Multiverso Experience, que fica no Cais Embarcadero em Porto Alegre, em evento exclusivo aos representantes das marcas líderes desta edição. Serão 150 pessoas, entre executivos de empresas e autoridades.

No dia seguinte, em 20 de abril, o evento será transmitido, às 9h, em todas as plataformas do Jornal do Comércio com os resultados completos. A produção do evento, como nas edições anteriores, é da Storia Eventos. A diretora, Beatriz Moraes, diz que a ideia, mais uma vez, é encantar o público, colocando nos holofotes as pessoas e marcas que inspiram o mundo dos negócios.

A coordenadora de marketing do JC, Stefania Tumelero, observa que não é à toa que a frase tema da pesquisa neste ano é Reconhecendo o presente, inspirando o futuro, pois “acreditamos na importância da valorização das empresas e instituições que ajudam na transformação e no desenvolvimento do Estado”.

No dia 29 de abril, será publicada a tradicional edição impressa completa do Marcas, com todos os dados da pesquisa, estudos e análises dos setores, bem como artigos de especialistas, abordando gestão de marca, relacionamento com o cliente, marketing digital, vendas e empreendedorismo. O especial irá circular encartado na edição impressa do JC e também estará no site www.marcasdequemdecide.com.br.

Fique atento às novidades do Marcas de Quem Decide acessando o QR Code, que leva para o hotsite com todas as informações sobre o Marcas.