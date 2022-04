CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Sindilojas Porto Alegre leva inovação aos lojistas





Movimento na Rua da Praia - comércio, varejo, compras de natal - clima quente, sol, calor, verão - novo normal

CRÉDITO: ANDRESSA PUFAL/JC Movimento na Rua da Praia - comércio, varejo, compras de natal - clima quente, sol, calor, verão - novo normal

Para nova diretoria, o comércio atua no desenvolvimento econômico e social das cidades

Para Arcione Piva, novo presidente do Sindilojas Porto Alegre, o varejo é um dos setores mais importantes para a economia e feito por muitos. "Pelos empresários, fornecedores, investidores, governo, consumidores e empregados. E são eles, os comerciários, que materializam a força do varejo no cotidiano das lojas. Somente a união leva ao desenvolvimento, e, por isso, o sindicato se mantém forte e atuante", entende.

O comércio também é um setor de importância para o progresso econômico e social das cidades, segundo ele. "É por isso que o Sindilojas, como representante legal dos lojistas da Capital e Alvorada, atua há 85 anos para promover o reconhecimento do setor junto à comunidade", diz.

A entidade busca renovação através de ações como a Feira Brasileira do Varejo, que consolida iniciativas de inovação em um só lugar, e o Co.nectar Hub, primeiro ambiente de inovação com foco no varejo e criado por um sindicato no Brasil, inaugurado no segundo semestre de 2021.

