Evento que revela as marcas mais lembradas e preferidas do RS acontece em abril

A 24ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata, está sendo finalizada.

O levantamento que aponta as marcas líderes em mais de 70 setores da economia gaúcha revela a lembrança e a preferência de gestores e executivos de empresas no Rio Grande do Sul. A divulgação dos resultados será em abril.