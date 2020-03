pesquisa revela as marcas preferidas e mais lembradas por executivos gaúchos





Giovanni Tumelero, do JC, abriu cerimônia no Teatro do Sesi

CRÉDITO: /IVO GONÇALVES/JC Giovanni Tumelero, do JC, abriu cerimônia no Teatro do Sesi

Bruna Oliveira

A revelação dos resultados da pesquisa Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio, movimentou a cena empresarial gaúcha na manhã de ontem, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. A empresa mais lembrada pelos gaúchos é a Gerdau, uma das maiores siderúrgicas brasileiras, e a preferida é a Tramontina.

A pesquisa chega à 22ª edição mapeando a relevância de companhias e instituições em 73 setores da economia. Essas categorias, inclusive, são atualizadas a cada ano.

O diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, abriu o evento, em discurso que lembrou a temática da cerimônia, que valorizou a energia das pessoas. Giovanni frisou, ainda, o papel do projeto. "É um estudo amplo e abrangente das melhores marcas do Rio Grande do Sul que vêm inovando e transformando o mercado", observou.

Paulo Di Vicenzi, diretor da Qualidata, que conduz a pesquisa, afirmou que as marcas, quando bem tratadas, são ativos que geram caixa. Vicenzi salientou que o levantamento é referência no País.

"Mostramos neste evento, há 22 anos, o quanto esse ativo ajuda na identificação de lembrança e preferência", arrematou o diretor da Qualidata, dizendo que essa é a única pesquisa do Brasil que explora, simultaneamente, a preferência e a lembrança.

"É importante frisar o quanto essa pesquisa acompanha as mudanças. Lembrança é importante, mas não é tudo. Preferência é crucial para saber onde se quer chegar ao longo do tempo", destacou Vicenzi, para uma plateia de cerca de 700 pessoas no Teatro do Sesi.