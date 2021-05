Com professores vacinados, Esteio retoma aulas presenciais

As aulas presenciais nas nove escolas municipais de Educação Infantil (EMEI), nas 20 de Educação Básica (EMEB) e na de Educação de Jovens e Adultos (Emeja) de Esteio serão retomadas a partir nesta quarta-feira (12) em todos os níveis. A secretaria municipal de Educação adotará um modelo híbrido, com atividades nas escolas e também remotas. A retomada foi definida após o início da vacinação em professores e servidores da Educação , que iniciou na semana passada.

Professores e demais servidores que trabalham em escolas da rede pública municipal de Esteio com idade entre 40 e 59 anos foram vacinados. A medida teve início no dia 6 de maio, com a imunização de 690 profissionais. Funcionários que não conseguiram comparecer na vacinação deverão solicitar um novo agendamento; As novas datas serão marcadas e informadas pelas equipes diretivas.

A hora de entrada e de saída da escola foi modificada, e será feita de forma escalonada. A primeira turma da manhã, por exemplo, ingressará às 8h15min e será liberada às 11h15min. No caso da Emeja, que tem aulas à noite, a primeira entrada ocorrerá às 18h30min, com saída às 21h30min. Cada instituição de ensino fará sua organização, conforme sua estrutura, e comunicará os horários aos pais e responsáveis, que deverão respeitar a hora informada, uma vez que não será permitido o acesso antes e nem a saída após o horário previsto. Além disso, somente os familiares e responsáveis dos estudantes não poderão entrar na escola, devendo ficar do lado de fora do portão.

O número de alunos em sala de aula vai observar os protocolos locais e as condições de funcionamento das unidades escolares, conforme estipulado no plano de contingência que cada uma delas precisou elaborar para este retorno. A ideia é definir grupos de convívio, que serão mantidos.

Entre os cuidados que serão observados, estão o uso de máscara e outros equipamentos de proteção individual, o distanciamento entre pessoas, aferição de temperatura e a higienização dos ambientes. O material escolar deverá ser de uso individual, não podendo ser compartilhado, e não serão realizadas atividades que promovam aglomerações. O lanche será entregue ao final do turno e a alimentação deverá ser feita fora do espaço escolar. Cada aluno precisará levar sua própria garrafa de água, uma vez que os bebedouros estarão lacrados.

A carga horária presencial neste momento será de, no máximo, três horas. Para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º), haverá ainda mais uma hora de atividades remotas diariamente, enquanto para os anos finais (6º ao 9º) essa carga horária a distância será de uma hora e meia.

A ideia é priorizar o atendimento aos alunos em situação de vulnerabilidade ou com dificuldade para acessar as atividades online. A volta do aluno às aulas presenciais não é obrigatória e ocorrerá mediante autorização dos pais ou responsáveis. As famílias que optarem por manter suas crianças em casa deverão manter a realização das atividades pedagógicas a distância, online ou retirando as tarefas na escola.