Comércio de Bento Gonçalves se anima com o Dia dos Namorados

Se por um lado as temperaturas estão cada vez mais baixas, de outro cresce a expectativa do comércio pelos bons negócios gerados com a chegada da estação mais fria do ano. Em Bento Gonçalves, os lojistas projetam um aumento nas vendas de inverno de, pelo menos, 10% - em relação aos números registrados no ano passado. O dado faz parte de um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG), que buscou um panorama de como o setor prevê o movimento na estação que se avizinha, já considerando uma importante data do mês de junho: o Dia dos Namorados.

A pesquisa mostra que, dentre os lojistas consultados, a maior parte conta com a data mais romântica do ano para adentrar o inverno com o caixa aquecido - especialmente após dois anos em que o consumidor acabou retraído por conta das restrições e indefinições da pandemia. "O dia 12 de junho faz parte das datas especiais para o comércio no quesito indução de venda. Além disso, situa-se na porta de entrada da estação mais fria do ano, que também é motivo para negócios especialmente nos segmentos do vestuário e calçados. Aliado a isso, as baixas temperaturas já registradas na região dão indícios de que o inverno desse ano deverá, sim, aquecer as vendas", analisa o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.

Pelas ruas, já é possível ver na prática esse movimento para atrair consumidores. Em uma loja de roupas, a expectativa é de 30% de aumento de vendas no inverno desse ano - e cerca de um movimento 15% maior já para o Dia dos Namorados. "Meu comparativo com ano passado e retrasado, durante a pandemia, leva em conta o fato de que o comércio foi muito afetado e os consumidores não queriam gastar. Esse ano, o cliente está mais confiante, precisando renovar suas peças. Está sendo um ano muito bom, e nosso frio está fazendo jus à estação", conta a proprietária da loja, Janaine Locatelli.

Já no Centro de Bento Gonçalves, os lojistas também projetam aumento nas vendas, mas com mais cautela, estimando um crescimento de 10% - tanto durante o inverno quanto para o Dia dos Namorados. "Sempre buscamos promover ações para esta época do ano, como exposição de produtos e decoração temática nas vitrines", pontua Inacir Kleinowski, proprietário de um estabelecimento.