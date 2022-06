Parque do Gaúcho de Canoas recebe melhorias na estrutura

Localizado no coração do Parque Municipal Eduardo Gomes, o Parque do Gaúcho, no bairro Fátima, em Canoas, recebe melhorias estruturais que devem ser finalizadas em até dois meses. Com o trabalho de drenagem quase 100% concluído, atualmente, o local conta com colocação de blocos de concreto intertravados nas vias e execução das calçadas, conforme a engenheira Renata Cardoso. Em andamento desde fevereiro deste ano, as obras compreendem uma área total de 28.566 metros quadrados e representam o investimento de R$ 4.2 milhões.

Os secretários de Obras, Marco Antônio da Silva Oliveira, de Cultura, Pinheiro Neto, o adjunto de Relações Sociais, Celso Pitol, e o diretor de Tradicionalismo, Elcion Brys Gularte, visitaram o andamento das obras. Pinheiro Neto adiantou que a Secretaria de Cultura já está planejando os festejos farroupilhas 2022, que devem repetir o sucesso do ano passado. "Desta vez, com uma estrutura ainda melhor para receber os canoenses para esse grande evento", afirma.

A obra visa melhorar e qualificar o parque para a realização de eventos, em especial durante a Semana Farroupilha, que acontece em setembro. O local, que atualmente sedia 72 galpões de entidades tradicionalistas e da prefeitura, costumava enfrentar problemas contínuos de acúmulo de água em diversos pontos.