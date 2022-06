Com doce gratuito, Fenadoce inicia nesta sexta-feira em Pelotas

A 28ª edição Fenadoce abre os portões para o público nesta sexta-feira (03), em Pelotas, após dois anos da mais recente edição presencial. Entre os principais destaques desse ano, o evento retoma o doce gratuito para cada ingresso comprado e também reforça o compromisso social na ação com as escolas da rede pública. A feira, que se estende até o dia 19, contará com quatro palcos da Fenadoce Cultural, além do Festival de Gastronomia, o espaço da Feira da Agricultura Familiar, o Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, entre outras atividades confirmadas.

O tema escolhido para a 28ª edição de uma das maiores feiras do sul do país é "Doces (re)encontros", convidando os visitantes a celebrarem a tradição doceira e também a cultura e história de Pelotas. A feira integra ainda a programação que celebra os 210 anos da cidade, que são comemorados em julho, e é representada pelo trio de Baronesas com Elana Ávila da Silva, Julia Eisenhardt e Taila Freitas. O valor do doce tradicional de Pelotas será de R$ 5,00, enquanto os ingressos custarão R$ 15,00 de segunda a quarta e R$ 16,00 de quinta a domingo.

Um dos temas que ganha espaço nessa edição é o empreendedorismo, graças ao Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. O ambiente do Sebrae, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas contará com a Arena de Inovação, o Espaço para Startups, Coworking e Área de Turismo. No dia 14, às 14h, haverá uma Rodada de Negócios para fomentar o networking. Já no dia 18, às 18h, acontecerá uma palestra com o ex-jogador de futebol Tinga. Outras atividades como painéis e sessões de negócios também estão programadas.

Na Feira da Agricultura Familiar o objetivo é mais uma vez abrir espaço para fortalecer produtores de todo o Estado que vão para a Fenadoce levar os seus materiais e conquistar o público. No Festival de Gastronomia as atividades também irão valorizar a vocação regional para a culinária e promover atividades de integração com os visitantes.

A expectativa da Comissão Organizadora da Fenadoce 2022 é de um grande evento. "Temos visto uma mobilização das pessoas, excursões planejadas de todo o Brasil, crianças e adultos com saudades desse clima da Fenadoce. Promover essa feira após dois anos de pandemia é uma superação, por isso é o momento de comemorar, aproveitar e valorizar o que temos de melhor", destaca Eliane Sedrez.