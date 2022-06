Hospital de Santa Rosa realiza cirurgia oncológica de forma inédita

Uma cirurgia oncológica inédita foi realizada no Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa. Trata-se de uma duodenopancreatectomia aliada a uma hepatectomia. O procedimento é voltado para o tratamento de tumor de cabeça de pâncreas com metástase no fígado.

"Foi uma cirurgia de extrema complexidade e uma das mais complexas já realizadas pelo serviço de cirurgia oncológica da Instituição", explica o cirurgião oncológico Davi Carlos Brun. Para realizar o procedimento, o cirurgião contou com o apoio de profissionais médicos da equipe de Cirurgia Oncológica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Com seis horas de duração, o procedimento cirúrgico foi um sucesso e foi realizado no centro cirúrgico da instituição, aberto no ano passado.