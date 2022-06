Novo Hamburgo cria programa de avaliação do ensino na rede pública

Com o objetivo de acompanhar as aprendizagens dos estudantes da rede municipal de ensino de Novo Hamburgo, a secretaria de Educação está elaborando o programa municipal de avaliação em larga escala, o Avalia Novo Hamburgo. Em reunião, foi finalizada a elaboração das matrizes de referência nas áreas de conhecimento de Matemática e Língua Portuguesa para as turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Este documento define as habilidades que serão utilizadas para a elaboração dos itens que irão compor as avaliações a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O programa vem sendo organizado pelo Núcleo de Avaliação, sendo as matrizes de referência definidas a partir do Grupo de Trabalho (GT) composto, também, por assessores pedagógicos da SMED e por coordenadores pedagógicos que atuam nas escolas municipais. "Entendemos que o processo de avaliação é fundamental para a efetiva aprendizagem dos estudantes, que é nosso objetivo principal. O Avalia Novo Hamburgo foi desenvolvido pensando no contexto das nossas escolas e, desta forma, será um grande avanço para o município", explica a secretária de Educação, Maristela Guasselli.

A próxima fase será a composição do Grupo de Trabalho para elaboração de itens. Ele será formado por professores das escolas municipais a partir de um edital. Os educadores selecionados participarão de formação para a realização desta atividade.

Ainda em 2022, haverá a aplicação da primeira fase da avaliação de larga escala em forma de um projeto-piloto em algumas escolas municipais. A partir de 2023, o Avalia Novo Hamburgo passará a ser aplicado em todas as turmas de 1º ao 9º ano das escolas municipais como forma de acompanhamento do ensino e das aprendizagens dos estudantes.