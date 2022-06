Gravataí entrega óculos especiais para alunos com deficiências visuais

A prefeitura de Gravataí realizou a entrega, em uma cerimônia com audiodescrição e recursos de acessibilidade, os primeiros óculos inteligentes para alunos das escolas municipais. Com tecnologia israelense, o OrCan MyEye permite reconhecer até 200 rostos, fazer a leitura de livros, identificar rótulos de produtos, entre outras facilidades. O investimento foi superior a R$ 400 mil. A cidade da Região Metropolitana é a primeira do Rio Grande do Sul a adquirir os óculos inteligentes.

"Compramos um exemplar no ano passado, testamos, aprovamos e agora adquirimos para todos os 24 alunos da rede com deficiência visual", disse o prefeito Luiz Zaffalon. O prefeito lembrou ainda que, com essa ferramenta, é possível mudar a perspectiva de vida desses alunos. "Esse é o resultado da política do bem, proporcionando coisas boas à sociedade. Se hoje temos condições de fazer investimentos em educação, saúde e infraestrutura, é porque perseguimos um modelo de gestão que tem por princípio a eficiência, ou seja, gasta menos do que arrecada, e o 'lucro' reverte em benefícios para todos", reforçou Zaffalon.

De acordo com a secretaria de Educação de Gravataí, todos os alunos com deficiência visual da rede receberão o equipamento, que possibilita maior autonomia tanto nos estudos quanto nas atividades do dia a dia. Segundo a titular da pasta, Magda Ely, os dispositivos ficarão com os alunos por todo o tempo em que eles permanecerem na rede municipal. "É um equipamento que vem para diminuir as barreiras e facilitar a vida dos alunos", disse.