Hospital de Capão da Canoa terá atendimento pediátrico

A prefeitura de Capão da Canoa e a Associação Educadora São Carlos, mantenedora do Hospital Santa Luzia, firmaram um convênio para atendimento pediátrico 24 horas nas dependências do hospital. O serviço entrará em funcionamento no domingo (5).

O convênio firmado prevê o atendimento à demanda espontânea de casos classificados como não urgentes ou pouco urgentes, tais como: febre, sintomas gripais e dores em geral. O Plantão Pediátrico será exclusivo para crianças menores de 12 anos (até 11 anos, 11 meses e 29 dias), e que sejam residentes na cidade de Capão da Canoa, mediante apresentação do Cartão SUS no município.

O prefeito, Amauri Magnus Germano, destaca a importância do serviço que será oferecido à comunidade. "O atendimento pediátrico 24 horas para casos não urgentes era uma demanda que precisava ser atendida, tivemos alguns empecilhos para conseguir implantar esse atendimento, mas felizmente conseguimos firmar esse convênio com o Hospital Santa Luzia e disponibilizar esse serviço à nossa comunidade", afirma.