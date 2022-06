Hospital de Palmares do Sul recebe placas fotovoltaicas

O Hospital São José, de Palmares do Sul, investiu na produção de energia própria e limpa por meio de uma usina solar fotovoltaica, que está em funcionamento desde o mês de abril. A inauguração do sistema foi realizada ao longo da semana.

Como uma forma sustentável de economizar o consumo de energia elétrica convencional, que gira em torno de R$ 5 mil mensais, o hospital vai poupar mais de R$ 47 mil por ano. Conforme o presidente do hospital, Roberto Hirtz Dutra, o conhecimento em torno da tecnologia de geração de energia solar é em virtude de que membros da diretoria da instituição possuem sistemas de energia solar fotovoltaica. Além da economia, a casa de saúde passa a ser aliada de outras empresas que auxiliam na preservação do meio ambiente, visto que as placas solares geram energia própria, limpa e renovável.

A usina solar fotovoltaica, que possui 124 painéis que geram uma potência de 54,6 kWp, foi um investimento de R$ 300 mil. A aquisição foi feita através de financiamento de 50% do valor com uma cooperativa de crédito, que será pago em três anos. "Após esse período, vamos ter uma economia razoável em reais", salientou o presidente do Hospital. O sistema foi instalado pela Solled Energia, de Santa Cruz do Sul.