Empresa de logística duplica área de sede em Canoas

A unidade da Tomasi Logística, em Canoas terá a sua área física duplicada. O espaço passará dos atuais 6.000 m² para 12.000 m². As obras de ampliação começaram no mês de abril e deverão estar concluídas em junho.

A ampliação inclui diversos setores da unidade, como as áreas de estacionamento dos veículos e de armazenagem de cargas. Também está sendo criado um novo espaço para o setor de RH, focado no bem-estar dos motoristas, com sala de treinamento, área de lazer, novos vestiários e refeitório. Além disso, dentro do projeto de reformulação da unidade, será instalada uma usina solar, para geração da energia que será utilizada pela própria unidade e para recarga de baterias de veículos elétricos.

Conforme o diretor comercial da Tomasi Logística, Diego Tomasi, com essa estrutura mais ampla, os clientes terão um atendimento ainda mais qualificado. "A nova estrutura vai ofertar um número maior de veículos, uma maior equipe de atendimento, além de mais segurança nos produtos transportados e armazenados em nossa unidade de Canoas", afirma.

A duplicação da área física também demandará mais pessoal. De acordo com o diretor comercial, haverá geração de empregos na área administrativa da empresa e novas oportunidades para motoristas. No entanto, ainda não foram definidas quantas vagas serão abertas pela empresa.