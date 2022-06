Canoas faz acordo para dar andamento a investimento de R$ 1 bilhão

Foi assinado em uma audiência no Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), em Porto Alegre, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que permite o prolongamento da avenida Monte Castelo, no entorno do Parkshopping de Canoas. Uma área de 4,9 mil metros quadrados, com perfil viário de 30 metros e extensão de, aproximadamente, 165 metros, interligando a Avenida Sezefredo Azambuja Vieira. A obra é considerada fundamental no processo de instalação de uma série de empreendimentos comerciais e residenciais no entorno do centro de compras.

Com o prolongamento da avenida, o projeto de instalação de espaços comerciais, como a loja Havan, o Atacadista Fort, além de um condomínio residencial da Melnick Even prossegue. No prazo de seis meses, os empresários apresentarão os projetos e o cronograma da execução da infraestrutura, além da terraplanagem e a base, entregando a superfície concluída para a execução da capa asfáltica, que será realizada pelo Executivo Municipal. O investimento das empresas será de R$ 1 bilhão, com a geração de cerca 4,5 mil empregos.

O empresário Eltamar Salvadori, proprietário da área que será usada para a ampliação da avenida no município da Região Metropolitana, comemorou o TAC e salientou que este é um momento ímpar. "Nós vinhamos atrasando o desenvolvimento da região que é fundamental não só para nós empreendedores como para os canoenses. O município sempre foi parceiro e esteve do nosso lado", disse.

Para o prefeito de Canoas em exercício, Nedy de Vargas Marques, a cidade está mobilizada para atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento de áreas, como essa onde está o centro de compras. "O TAC que foi firmado hoje permite tirar do papel uma obra importante, que não só vai qualificar o sistema viário e a mobilidade urbana, como vai contribuir, de forma efetiva, para o desenvolvimento de toda a região e da cidade como um todo. Este tem sido um dos pilares da nossa gestão: trabalhar pela retomada do desenvolvimento de Canoas", destacou.