Caxias do Sul sedia encontro nacional de ferramentarias

Caxias do Sul será sede do 14º Encontro Nacional de Ferramentarias (Enafer) 2022. O maior evento nacional do setor, realizado de forma itinerante, ocorrerá nos dias 2 e 3 de junho, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC).

Com o objetivo de fomentar o diálogo e a discussão sobre o desenvolvimento e o desempenho do setor ferramenteiro nacional e internacional, dentre outras questões, o evento contará com uma programação elaborada a fim de difundir conhecimento sobre o setor. O encontra contará com 16 workshops técnicos, com temas sobre serviços, novas tecnologias, planejamento e informações estratégicas para empresários e equipes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site (enafer.com.br/workshops-técnicos). O espaço de workshop abrigará também marcas que estarão expondo seus produtos e serviços. A abertura oficial ocorrerá na sexta-feira (3) a partir das 9h. A programação completa pode ser conferida na página do evento.