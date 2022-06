São Leopoldo quer receber parte das atividades do South Summit em 2024

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, esteve reunido com o secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Gastal. O assunto, a possibilidade de que uma parte da feira de inovação South Summit venha para a cidade em 2024, integrando as comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil.

A South Summit é a maior feira mundial de inovação e conexões empresariais e startups e pela primeira vez ocorreu fora da Europa, em Porto Alegre no início de maio. A prefeitura de São Leopoldo participou com um estande e o prefeito foi palestrante em um dos painéis da feira, promovido pela Granpal, quando surgiu a ideia de trazer algumas das atividades do evento para a cidade, já que ele ocorrerá no Estado também em 2023 e 2024.

Vanazzi pretende levar a pauta adiante e o primeiro contato com o governo estadual, que deve se engajar na parceria, ocorreu com o secretário Gastal. O secretário estadual vai participar da South Summit na Espanha, na próxima semana, e prometeu levar este assunto à organização do evento. "Nós temos intenção de que esta feira se espalhe pelo Estado, não ficando apenas em Porto Alegre, mas com eventos paralelos, ou anteriores, em determinadas regiões e de forma segmentada", disse Gastal. Como este ano tem eleição e pode trocar o governo, ele se dispôs a encaminhar a pauta.

O prefeito de São Leopoldo propôs que seja formada uma comitiva de representantes gaúchos para ir à Espanha conversar com a organização da feira. Em novembro haverá uma edição menor, na cidade de Bilbao. "Nós temos um dos maiores parques tecnológicos do País, o Tecnosinos, e a comemoração do bicentenário da imigração.