Programa de crédito em Caxias do Sul amplia oferta para as empresas

O CredCaxias, programa de crédito idealizado pela prefeitura de Caxias do Sul para pequenos negócios, ingressou na segunda fase nesta quarta-feira (1). Dentre as novidades estão a ampliação das organizações parceiras e o aumento do fundo garantidor.

Ao Sebrae/RS, à Sicredi Pioneira, prefeitura e RS Garanti junta-se o Sistema Cresol, com aporte de R$ 1 milhão para o fundo. Também o Sebrae aumentou sua participação em R$ 1 milhão, elevando o fundo de R$ 3 milhões para R$ 5 milhões. Com os novos recursos, a capacidade de liberação de crédito passa de R$ 30 milhões para R$ 50 milhões.

Outra alteração é no valor máximo a ser contratado. Para as microempresas (MEs), o teto sobe de R$ 30 mil para R$ 50 mil e, para empresas de pequeno porte (EPPs), de R$ 50 mil para R$ 100 mil. A mudança está alinhada com o novo comportamento do empresariado que tem buscado recursos para investimentos e não somente para capital de giro, foco da primeira fase. O valor para MEI (microempreendedor individual) será mantido em R$ 15 mil. Com as alterações na taxa Selic dos últimos meses, os juros anuais subirão de 1,29% para 1,59% nos novos contratos.

Desde o lançamento, em 22 de setembro do ano passado, até o dia 27 de maio, o programa firmou 522 operações de crédito, resultando no financiamento de R$ 11.2 milhões. A estimativa é que 272 vagas de trabalho sejam abertas como decorrência destas operações.

Para atender demandas identificadas junto aos contratantes, o Sebrae ampliará a oferta de capacitações. Serão oferecidas as temáticas sobre Estratégia, exclusivamente pelo CredCaxias; Empreendedorismo, Inovação, Mercado, Marketing de Vendas, Finanças - indicado para MEIs - Pessoas (RH) e Processos. Somando com as já oferecidas na primeira fase, as capacitações somam 52 horas.