Esteio terá seminário para debater situação das palometas nos rios da região

Gestores ambientais, representantes de pescadores, membros da academia e de entidades ligadas ao meio ambiente estarão reunidos no dia 8 de junho, na Câmara de Vereadores de Esteio, para um seminário sobre a presença de palometas nos rios da região. O evento é uma realização do grupo de trabalho liderado pelo Consórcio Pró-Sinos, com participação do Ibama, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, secretarias de Meio Ambiente dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, representantes de pescadores e de universidades.

O grupo foi criado em 2021, assim que foi percebido que as piranhas-vermelhas vinham avançando em direção à foz do Rio Jacuí, no Lago Guaíba. Naturais na região hidrográfica do Rio Uruguai, nos últimos anos começaram a ser observadas nos rios da bacia do Guaíba, onde não existiam. O objetivo é criar uma rede para compartilhamento de dados e informações, monitorando as ocorrências, além de discutir e antecipar o planejamento de ações que facilitem o manejo e o controle das palometas a partir da chegada à Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.

O evento terá abordagem sobre impactos ecológicos, painel sobre o viés socioeconômico da presença desses peixes e encerrará com perspectivas de convivência e ações para mitigação e controle dos danos. Serão apresentadas algumas alternativas de fontes de recursos para os estudos e as ações. Representante do Ibama apresentará o Plano Estadual de Combate à Invasão Biológica e o uso da eletricidade para diminuir/impedir a entrada de peixes em bombas de água. Também serão demonstradas estratégias de comunicação e educação ambiental relacionadas ao tema.