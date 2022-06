Busca por consultas cresce 85% em São Leopoldo

A pressão no sistema público de saúde de São Leopoldo pode ser dimensionada por números. O atendimento nos primeiros quatro meses de 2022 aumentou em 85% com relação ao mesmo período de 2020, totalizando 41 mil consultas. Os dados constam no relatório detalhado elaborado pela Secretaria da Saúde.

A faixa etária com maior atendimento é a dos 20 aos 59 anos, com 51%, seguida pelos idosos acima de 60, que atingiram 29,28% do total. O relatório destacou o acréscimo de duas novas unidades na rede: a UBS Feitoria/Madezatti e o Centro do Idoso, aumentando a cobertura territorial de 35% para 41%.

O acréscimo no atendimento na farmácia municipal também foi expressivo: 84,4%, o que mostra uma correlação entre os percentuais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e busca por remédio. "Ou seja, não estamos falando apenas do movimento nas unidades. Estamos falando de atendimento efetivo da população. Os números de retirada de medicamentos asseguram essa relação", observou o secretário da Saúde Diego Pitirini, que participou da apresentação.