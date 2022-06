O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta aos usuários da BR-116 para a ocorrência de desvio de pistas, no sentido Porto Alegre-Pelotas, em Barra do Ribeiro, a partir da manhã desta quarta-feira (1). A alteração no trânsito será realizada pelo Exército para implantação do novo sistema de drenagem localizado na pista antiga, que integra o lote 2 das obras de duplicação da rodovia. O desvio de tráfego para pista nova, de cerca de um quilômetro, inicia no km 334,9 e segue até o km 335,8. O desvio deve durar cerca de 15 dias. O DNIT solicita atenção redobrada dos motoristas neste trecho, que contará com sinalização visando à segurança e orientação aos usuários. A autarquia salienta que em caso de chuva a operação do desvio será transferida.