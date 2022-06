Aumento de casos faz Torres reabrir centro de triagem da Covid-19

A partir desta quarta-feira (1), a cidade de Torres volta a ter Centro de Triagem da Covid-19 no Parque do Balonismo. A iniciativa resulta do aumento de casos da doença na cidade e a pressão no sistema de saúde do município a partir dessa elevação.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Hélvia Sanae Mano, o número de testagens cresceu muito e para o melhor acolhimento dos pacientes, a secretaria decidiu reunir a estrutura no Parque do Balonismo. Ela destaca que desta vez, o atendimento será realizado junto às instalações do Centro de Atendimento ao Turista, que atualmente não funciona no local. O atendimento será realizado de segunda a segunda, das 8h às 12h e das 13h às 17h.