Escola estadual assumida por Rio Grande é reaberta

A prefeitura de Rio Grande realizou a reabertura da Escola Miguel Couto, com uma cerimônia no pátio da escola, situada na rua Padre Feijó, 187, no bairro Cidade Nova. A instituição vai atender cerca de 130 crianças, com quatro turmas em tempo integral. O colégio era estadual e foi municipalizada oficialmente no dia 1º de janeiro deste ano.

Em razão da baixa procura e diminuição do número de alunos, o estado tomou a decisão de encerrar as atividades e fechar a escola. Diante disso, a coordenadora da 18º Coordenadoria Regional de Educação, Greici Hinterholz Kaus, procurou a secretaria de Educação com a proposta de municipalização, que prontamente demonstrou interesse. Foram realizados todos os procedimentos necessários para se tornar uma escola municipal, como a verificação da estrutura e documentação do prédio.

A proposta da secretaria era de que fosse uma escola de educação infantil, mas pelo acordo com o Estado, ela foi mantida como escola de Ensino Fundamental e, a partir desta quarta-feira (1), inicia as atividades oficialmente como uma escola municipal, oferecendo os serviços do berçário até o primeiro ano do ensino fundamental. A escola é mais uma do município que oferece turmas de tempo integral e conta com duas salas de berçário e maternal 1. Foram realizadas reformas em alguns ambientes e todas as pinturas foram renovadas.

"Nós queremos contribuir com a formação das crianças e com a tranquilidade das mães que precisam trabalhar fora, oferecendo uma boa qualidade de ensino. É um prazer estar disponibilizando à comunidade mais esta instituição e que nós consigamos atender as demandas e os desejos da comunidade de forma plena", diz o secretário de Educação, Henrique Bernardeli.