Lei que congela preço da passagem em Canoas será votada na quinta-feira

Custear integralmente a segunda passagem gratuita (integração tarifária) e os 50% do valor da passagem escolar, que até então entram no cálculo tarifário da empresa prestadora do transporte público. Esses são os principais pontos do projeto de lei apresentado pela prefeitura de Canoas para evitar o aumento da tarifa municipal dos ônibus. A proposta, que deve ser votada na quinta-feira (2), pelo Legislativo, busca garantir o preço da passagem em R$ 4,80, valor praticado desde 2021.

O secretário adjunto de transportes, Lucas Lacerda, explica que a diferença é o custo no cálculo tarifário, que será custeado pela Prefeitura. "O município vai custear a integralidade da segunda passagem de integração, que é oferecida gratuitamente para os canoenses. Hoje, esta segunda viagem entraria no cálculo tarifário da empresa, o que representaria mais gastos na rodagem e manutenção dos veículos, impactando no valor da tarifa", esclarece. Lucas lembra que o usuário paga a primeira passagem e, em um intervalo de 90 minutos, tem direito a realizar uma segunda viagem gratuitamente. "Para o usuário não muda nada", pontua o secretário.

A situação também se aplica para a passagem estudantil. Atualmente, os estudantes pagam R$ 2,40 de tarifa e o restante entra no cálculo tarifário da empresa prestadora do serviço. A partir deste projeto, essa outra metade será custeada pela prefeitura. "Buscou-se alternativas para que os canoenses não sejam ainda mais afetados neste momento de instabilidade econômica. Para isso o projeto prevê a criação de um custeio aos valores adicionais do serviço de transporte público de Canoas, mantendo assim o preço da passagem de ônibus sem aumento este ano", frisa Lacerda.