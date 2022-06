Edição do Natal Luz de Gramado em 2022 terá novidades

O espetáculo do Natal Luz de Gramado Nativitaten terá um novo palco a partir deste ano: o lago do Centro de Eventos Serra Park. E a Fantástica Fábrica de Natal volta ao calendário de atrações da 37ª edição do tradicional evento da cidade. Estas e outras novidades foram apresentadas pela Gramadotur, autarquia realizadora do evento, para a imprensa.

Durante o evento foram anunciados os quatro grandes espetáculos, com uma novidade: eles iniciarão às 20h30, meia hora antes do que nas edições anteriores, atendendo uma solicitação dos visitantes. O Reino do Natal, que tem formato circular, ocorrerá no Expogramado das 10h às 13h e das 14h às 17h, de quarta a segunda-feira. Outra novidade anunciada foi o retorno do Show de Acendimento das Luzes para a frente do Palácio dos Festivais, com a encenação que sempre encantou os visitantes.

Falando da expectativa de 2,5 milhões de visitantes, Diego Scariot, diretor de eventos da Gramadotour, citou os quatro eventos pagos que serão mantidos, destacando o retorno da Fantástica Fábrica, além das atrações gratuitas como os shows diários na Rua Coberta, a Parada de Natal e a apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado. "Também devemos ter a estreia da Orquestra Jovem e o aproveitamento de alguns alunos da Escola das Artes nos diversos atrativos do Natal Luz", afirmou Diego. Diego destacou, ainda, que o projeto de decoração será assinado por Cláudia Casagrande, cenógrafa gramadense experiente nesta área, incluindo o próprio Natal Luz.

Os ingressos para os grandes espetáculos começarão a ser vendidos a partir da segunda quinzena de junho, pela própria Gramadotur, que fará a venda de ingressos, anteriormente terceirizada. A expectativa é vender em torno de 220 mil ingressos. Os valores ainda não foram anunciados.