Hemocentro de Caxias tem estoque zerado em alguns tipos de sangue

O diretor técnico do Hemocentro de Caxias do Sul (Hemocs), Roque Lorandi, fez um chamado à população caxiense e da região para que façam doação de sangue, pois as bolsas na unidade estão bastante reduzidas e até zerada. Ele pediu auxílio da comunidade para evitar um colapso.

Para exemplificar a necessidade urgente da instituição, Lorandi mencionou a situação de dois tipos de sangue: O , que o mínimo recomendado seria a unidade ter 105 bolsas - e na segunda-feira (30), só havia 11 bolsas. Em relação ao A-, a realidade é pior: de um mínimo de 11 bolsas, o estoque estava zerado.

"Chega ao ponto de termos que escolher quem recebe o sangue porque temos tão pouco. Necessitamos de sangue porque daqui um pouco é um familiar que estará precisando", ilustra o diretor Lorandi ressalta que o Hemocs atende a 49 municípios, incluindo Caxias. Essas cidades envolvem cerca de 1,2 milhão de habitantes. "Vivemos um fenômeno mundial de queda de doação de sangue. Em razão da pandemia da Covid-19, o medo tem afastado as pessoas das doações. Vencer esse fenômeno é um trabalho árduo, mas me parece que passa pela conscientização ", acredita o diretor.

As doações de sangue no Hemocs ocorrem mediante agendamento pelo WhatsApp (54) 98418.8487. O Hemocs atende de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia, das 8h às 17h; e aos sábados, das 8h até as 12h, na rua Ernesto Alves, 2260, ao lado da UPA Central.