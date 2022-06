São Francisco de Paula recebe estação avançada da RGE

A RGE finalizou as obras da nova Estação Avançada (EA) em Lajeado Grande, distrito de São Francisco de Paula. Na prática, a estação é uma estrutura que concentra as atividades operacionais da empresa, abrigando frota, equipamentos, materiais e equipes de manutenção e obras para atendimento de Lajeado Grande e outras localidades da região, beneficiando diretamente mais de 11,8 mil clientes.

A obra faz parte do projeto de revisão logística operacional da RGE, que tem o objetivo de ampliar e reordenar estruturas, readequando os recursos disponíveis e garantindo mais qualidade, capacidade e rapidez no atendimento aos clientes da concessionária. A EA em Lajeado Grande oferece ainda mais agilidade ao atendimento aos clientes do município e região.

"Estamos sempre analisando oportunidades que possam resultar em melhorias no atendimento ao nosso cliente, seja em novas tecnologias, processos ou estrutura. Construções de novas Estações Avançadas, como essa de Lajeado Grande, são pensadas estrategicamente, para que o cliente tenha sempre um serviço de qualidade", explica o diretor-presidente da RGE, Marco Antônio Villela de Abreu.