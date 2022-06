A cidade de Vale do Sol promove, no dia 4 de junho, a 2ª Caminhada na Natureza de Vale do Sol. A ação integra a programação da Semana do Meio Ambiente do município. A inscrição, no valor de R$ 35,00, pode ser realizada presencialmente na Emater e no STR até o dia 2 de junho.

A caminhada terá início às 14h, com saída da prefeitura de Vale do Sol, no Centro. O roteiro vai passar por belas paisagens e propriedades rurais nas localidades de Linha Trombudo, Cantos dos Italianos, Travessa Wrasse e Linha Bernardino. O percurso, de aproximadamente 12 quilômetros, vai ser finalizado na Comunidade Evangélica de Linha Bernardino, onde será servido o prato típico de Vale do Sol, a Boia-Forte. Terá transporte gratuito para retorno até o Centro.

No valor da inscrição está incluso fruta, seguro e refeição. Durante o roteiro terá pontos de hidratação e carros de apoio.