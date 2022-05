A prefeitura de General Câmara inaugurou o Centro de Castração Municipal, vinculado à secretaria municipal de Meio Ambiente, a partir do investimento com recursos próprios. O Centro está localizado nas dependências do Agroparque e equipado com toda estrutura física para os procedimentos. Além disso, o município terá uma equipe formada por veterinários que atenderão as demandas.

A rotina de serviços iniciará na próxima segunda-feira (6). O projeto indica que nas segundas e quartas-feiras sejam atendidas as demandas de castração e, nas terças-feiras, ocorram o atendimento clínico. Num primeiro momento, serão atendidos animais que estão no Canil Municipal e de famílias de baixa renda. Posteriormente, o objetivo é atender os pets da população em geral. Nestes casos, haverá a cobrança de uma taxa, conforme projeto em elaboração, visando contribuir nos gastos com anestesia e medicação, por exemplo. O objetivo é que os procedimentos ocorram via agendamento.